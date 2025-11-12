Au micro d’Eurosport, Justine Henin a commenté la réaction de Carlos Alcaraz après sa victoire très importante face à Taylor Fritz lors du deuxième match de poules du Masters.
« Il peut souffler un bon coup. On sent le soulagement, la fierté dans son clan. Cette victoire n’a pas été simple à aller chercher. Il semble un peu épuisé, certainement nerveusement. Il est revenu de très très loin et c’est vrai qu’il y a eu des moments clefs dans la deuxième manche. Il a dû attendre son moment. Il a été très costaud même si ça n’a tenu à rien. Il a attendu le moment de faiblesse de Fritz et a maintenu son intensité dans le troisième set. C’est une image (photo de l’article, ndlr) qui en dit long sur les ressources qu’il a fallu trouver dans un match très intense. »
Il ne manque qu’une victoire à l’Espagnol pour assurer la première place mondiale en fin de saison. Et il affrontera Lorenzo Musetti ce jeudi avec en ligne de mire une place dans le dernier carré.
Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 11:58