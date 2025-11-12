Au micro d’Eurosport, Justine Henin a commenté la réac­tion de Carlos Alcaraz après sa victoire très impor­tante face à Taylor Fritz lors du deuxième match de poules du Masters.

« Il peut souf­fler un bon coup. On sent le soula­ge­ment, la fierté dans son clan. Cette victoire n’a pas été simple à aller cher­cher. Il semble un peu épuisé, certai­ne­ment nerveu­se­ment. Il est revenu de très très loin et c’est vrai qu’il y a eu des moments clefs dans la deuxième manche. Il a dû attendre son moment. Il a été très costaud même si ça n’a tenu à rien. Il a attendu le moment de faiblesse de Fritz et a main­tenu son inten­sité dans le troi­sième set. C’est une image (photo de l’ar­ticle, ndlr) qui en dit long sur les ressources qu’il a fallu trouver dans un match très intense. »

Il ne manque qu’une victoire à l’Espagnol pour assurer la première place mondiale en fin de saison. Et il affron­tera Lorenzo Musetti ce jeudi avec en ligne de mire une place dans le dernier carré.