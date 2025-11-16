Consultante pour Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a évoqué la domination sans partage de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, qui se retrouveront en finale du Masters ce dimanche à 18h.
« On peut essayer de réinventer l’histoire autant qu’on veut, c’est ça, la réalité. Il y a eux, et les autres. Alors, oui, on aspire forcément à les retrouver en finale. J’ai vu d’autres belles choses cette semaine de la part d’autres joueurs, mais pas quand ils affrontent Sinner ou Alcaraz. Là, il n’y a pas de suspense. Tout simplement. »
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 16:10