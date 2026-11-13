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Justine Henin sur Arthur Fils : « Je ne l’ima­gi­nais peut‐être pas capable de revenir aussi vite, de cette manière, et d’aller cher­cher une quali­fi­ca­tion pour le Masters »

Par
Baptiste Mulatier
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Premier joueur fran­çais qualifié pour le Masters depuis Gaël Monfils en 2016, Arthur Fils a réussi cette perfor­mance en manquant deux tour­nois du Grand Chelem (l’Open d’Australie et Roland‐Garros) et n’obtenant qu’une victoire les des deux autres (Wimbledon et l’US Open).

La septuple lauréate en Grand Chelem et actuelle consul­tante pour Eurosport, Justine Henin, a été impres­sionnée par la saison du Tricolore qui reve­nait d’une bles­sure au dos.

« Je n’ima­gi­nais pas grand‐chose en début de saison, car il reve­nait quand même d’une longue période d’ab­sence. Ce n’est pas rien de revenir comme ça après une longue bles­sure, ça peut générer beau­coup de doutes et sans doute est‐il passé par ces phases‐là. Je ne l’ima­gi­nais donc peut‐être pas capable de revenir aussi vite, de cette manière, et d’aller cher­cher une quali­fi­ca­tion pour les ATP Finals. J’ai été surprise au moment de son retour oui, et, en même temps, c’est dans ces moments‐là que l’on peut prendre conscience de sa faim de tennis, de sa faim de victoire. »

A noter que le 7e mondial jouera son premier match de poules dimanche soir contre Ben Shelton.

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 12:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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