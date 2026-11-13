Premier joueur fran­çais qualifié pour le Masters depuis Gaël Monfils en 2016, Arthur Fils a réussi cette perfor­mance en manquant deux tour­nois du Grand Chelem (l’Open d’Australie et Roland‐Garros) et n’obtenant qu’une victoire les des deux autres (Wimbledon et l’US Open).

La septuple lauréate en Grand Chelem et actuelle consul­tante pour Eurosport, Justine Henin, a été impres­sionnée par la saison du Tricolore qui reve­nait d’une bles­sure au dos.

« Je n’ima­gi­nais pas grand‐chose en début de saison, car il reve­nait quand même d’une longue période d’ab­sence. Ce n’est pas rien de revenir comme ça après une longue bles­sure, ça peut générer beau­coup de doutes et sans doute est‐il passé par ces phases‐là. Je ne l’ima­gi­nais donc peut‐être pas capable de revenir aussi vite, de cette manière, et d’aller cher­cher une quali­fi­ca­tion pour les ATP Finals. J’ai été surprise au moment de son retour oui, et, en même temps, c’est dans ces moments‐là que l’on peut prendre conscience de sa faim de tennis, de sa faim de victoire. »

A noter que le 7e mondial jouera son premier match de poules dimanche soir contre Ben Shelton.