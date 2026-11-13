Premier joueur français qualifié pour le Masters depuis Gaël Monfils en 2016, Arthur Fils a réussi cette performance en manquant deux tournois du Grand Chelem (l’Open d’Australie et Roland‐Garros) et n’obtenant qu’une victoire les des deux autres (Wimbledon et l’US Open).
La septuple lauréate en Grand Chelem et actuelle consultante pour Eurosport, Justine Henin, a été impressionnée par la saison du Tricolore qui revenait d’une blessure au dos.
« Je n’imaginais pas grand‐chose en début de saison, car il revenait quand même d’une longue période d’absence. Ce n’est pas rien de revenir comme ça après une longue blessure, ça peut générer beaucoup de doutes et sans doute est‐il passé par ces phases‐là. Je ne l’imaginais donc peut‐être pas capable de revenir aussi vite, de cette manière, et d’aller chercher une qualification pour les ATP Finals. J’ai été surprise au moment de son retour oui, et, en même temps, c’est dans ces moments‐là que l’on peut prendre conscience de sa faim de tennis, de sa faim de victoire. »
A noter que le 7e mondial jouera son premier match de poules dimanche soir contre Ben Shelton.
Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 12:26