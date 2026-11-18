Arthur Fils continue d’impressionner les obser­va­teurs, parmi lesquels la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin.

Pour la consul­tante d’Eurosport, l’Espagnol s’est amélioré sur le plan physique et mental.

« Pour le déborder, il faut une sacrée accé­lé­ra­tion. Il gagne en effi­ca­cité au service même s’il ne claque pas d’aces comme d’autres. Même quand il se fait agresser moi je le trouve plus rapide que jamais. Il est bondis­sant. Sur ce qu’on a vu là, c’est mons­trueux. Au‐delà de la fraî­cheur mentale, je trouve qu’il a continué à travailler sur certains aspects. Il a beau­coup mis en avant que quand les choses ne se passaient pas comme il le voulait, il essayait de ne plus se laisser envahir. Il y a une envie de se disci­pliner un peu plus. Il continue à gagner en maturité ».