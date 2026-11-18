Arthur Fils continue d’impressionner les observateurs, parmi lesquels la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin.
Pour la consultante d’Eurosport, l’Espagnol s’est amélioré sur le plan physique et mental.
« Pour le déborder, il faut une sacrée accélération. Il gagne en efficacité au service même s’il ne claque pas d’aces comme d’autres. Même quand il se fait agresser moi je le trouve plus rapide que jamais. Il est bondissant. Sur ce qu’on a vu là, c’est monstrueux. Au‐delà de la fraîcheur mentale, je trouve qu’il a continué à travailler sur certains aspects. Il a beaucoup mis en avant que quand les choses ne se passaient pas comme il le voulait, il essayait de ne plus se laisser envahir. Il y a une envie de se discipliner un peu plus. Il continue à gagner en maturité ».
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.