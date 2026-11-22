Tombeur d’Alexander Zverev en finale ce dimanche, Carlos Alcaraz intègre le cercle très restreint des joueurs ayant remporté les quatre tour­nois du Grand Chelem et le Masters.

Seuls Andre Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic comp­taient ces 5 lignes dans leur palmarès. Rafael Nadal n’avait lui jamais réussi à gagner le pres­ti­gieux tournoi de fin de saison.

Carlos Alcaraz l’a fait et à un âge beau­coup plus avancé que ces légendes du jeu.

« Il rejoint des grands noms à avoir remporté les quatre tour­nois du Grand Chelem et le Masters. Ils ne sont pas nombreux. C’est ce qu’il voulait, c’est l’un des objec­tifs qu’il s’était fixé en reve­nant de bles­sure et en sentant qu’il était capable de jouer à un tel niveau. Il voulait se prouver des choses en indoor. Il est passé par beau­coup d’émotions et de doutes avec cette bles­sure au poignet droit d’avril à août, et cette gêne à la cuisse cette semaine », a commenté Justine Henin sur Eurosport.

Age when winning all four Slams + the ATP Finals :



23 years old— Carlos Alcaraz

24 years old—

25 years old—

26 years old—

27 years old— Roger Federer

28 years old—

29 years old— Andre Agassi, Novak Djokovic



Generational. 🌟 — Bastien Fachan (@BastienFachan) November 22, 2026

Une préco­cité historique.