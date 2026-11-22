Tombeur d’Alexander Zverev en finale ce dimanche, Carlos Alcaraz intègre le cercle très restreint des joueurs ayant remporté les quatre tournois du Grand Chelem et le Masters.
Seuls Andre Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic comptaient ces 5 lignes dans leur palmarès. Rafael Nadal n’avait lui jamais réussi à gagner le prestigieux tournoi de fin de saison.
Carlos Alcaraz l’a fait et à un âge beaucoup plus avancé que ces légendes du jeu.
« Il rejoint des grands noms à avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem et le Masters. Ils ne sont pas nombreux. C’est ce qu’il voulait, c’est l’un des objectifs qu’il s’était fixé en revenant de blessure et en sentant qu’il était capable de jouer à un tel niveau. Il voulait se prouver des choses en indoor. Il est passé par beaucoup d’émotions et de doutes avec cette blessure au poignet droit d’avril à août, et cette gêne à la cuisse cette semaine », a commenté Justine Henin sur Eurosport.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.