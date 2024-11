Si Daniil Medvedev, certai­ne­ment conscient d’avoir dépassé les bornes, s’est bien rattrapé lors de son deuxième match sur le Masters de Turin en surclas­sant Alex De Minaur avec une atti­tude exem­plaire, il avait pour­tant bien mal débuté son tournoi des maîtres ce dimanche face à Taylor Fritz.

Une rencontre au cours de laquelle le Russe s’était notam­ment distingué en adop­tant un compor­te­ment indigne et inad­mis­sible d’un parti­ci­pant au Masters.

Interrogée à ce sujet dans l’émis­sion « Retour Gagnant » sur Eurosport, l’an­cienne numéro 1 mondiale, Justine Henin, n’a pas épargné l’ac­tuel 4e joueur mondial.

Daniil Medvedev donne‐t‐il une bonne image du tennis ? 🤔



Daniil Medvedev donne‐t‐il une bonne image du tennis ?

C'est le débat de la semaine dans Retour Gagnant, notre émis­sion digi­tale 100% tennis

« On est sur une compé­ti­tion qui réunit les huit meilleurs joueurs du monde et je regrette clai­re­ment ce genre d’at­ti­tude. On a l’im­pres­sion qu’il n’y a pas de comba­ti­vité, on parle quand même du Masters, une compé­ti­tion sur laquelle on est censé se donner à 300%. Il gère les choses comme il veut les gérer mais ce manque de comba­ti­vité, cette provo­ca­tion par rapport à l’ar­bitre, outre le fait qu’il fracasse sa raquette ou des micros, on est quand même sur des compor­te­ments ridi­cules, qui ne sont pas très matures dans une compé­ti­tion aussi impor­tante, c’est quand même hallu­ci­nant (…). Sur un tournoi aussi majeur, je n’en démords pas, je trouve que c’est une atti­tude un peu déplo­rable et qui ne met pas le tennis de haut niveau en avant, à mon sens. »