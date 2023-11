Aux commen­taires sur Eurosport lorsque Novak Djokovic a reçu le trophée de numéro 1 mondial en fin de saison, Justine Henin a salué la program­ma­tion et la prépa­ra­tion impec­cables du Serbe en 2023, l’année de ses 36 ans.

« Quel accom­plis­se­ment pour Novak Djokovic. Il ne faut quand même pas oublier qu’il a fina­le­ment joué assez peu de tour­nois. Il est allé cher­cher telle­ment de victoires, trois titres du Grand Chelem et une finale à Wimbledon. Quelle saison accom­plie en choi­sis­sant ses objec­tifs, en étant capable vrai­ment de pouvoir être le plus perfor­mant possible dans les moments clefs. Il a encore de la marge et c’est ce qu’il a montré cette année », a déclaré la septuple lauréate en Grand Chelem.