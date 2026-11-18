Aux commen­taires de la rencontre entre Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev, comp­tant pour la deuxième phase de groupe sur le Masters de Turin, Justine Henin a été invitée à livrer son analyse sur la véri­table démons­tra­tion de l’Espagnol, vain­queur 6–2, 6–4 en 1h10 de jeu malgré une alerte physique.

Et pour la septuple lauréate en Grand Chelem, le Russe, malgré la domi­na­tion parfois écra­sante de son adver­saire, a été un peu tendre par séquence.

« Ça a été vite. On aurait aimé un combat beau­coup plus engagé mais Alcaraz est sûr de sa force et il a été impres­sion­nant à nouveau à bien des égards. Daniil Medvedev connaît le tarif quand Carlos Alcaraz joue comme ça, c’est compliqué, mais il a peut‐être flanché un peu vite par moment. Que ce fut dur pour le Russe. »