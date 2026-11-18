Aux commentaires de la rencontre entre Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev, comptant pour la deuxième phase de groupe sur le Masters de Turin, Justine Henin a été invitée à livrer son analyse sur la véritable démonstration de l’Espagnol, vainqueur 6–2, 6–4 en 1h10 de jeu malgré une alerte physique.
Et pour la septuple lauréate en Grand Chelem, le Russe, malgré la domination parfois écrasante de son adversaire, a été un peu tendre par séquence.
« Ça a été vite. On aurait aimé un combat beaucoup plus engagé mais Alcaraz est sûr de sa force et il a été impressionnant à nouveau à bien des égards. Daniil Medvedev connaît le tarif quand Carlos Alcaraz joue comme ça, c’est compliqué, mais il a peut‐être flanché un peu vite par moment. Que ce fut dur pour le Russe. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.