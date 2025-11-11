AccueilVidéosJustine Henin sur le coup de folie d'Alcaraz face à Fritz :...
VidéosATP - Finals

Justine Henin sur le coup de folie d’Alcaraz face à Fritz : « C’est monumental »

Thomas S
Par Thomas S

-

239

Carlos Alcaraz a encore régalé les nombreux spec­ta­teurs venus assister à sa rencontre face à Taylor Fritz lors de la phase de groupe du Masters de Turin.

Difficile vain­queur de l’Américain après une magni­fique bataille de 2h50 de jeu, l’Espagnol a réalisé un coup tout simple­ment excep­tionnel en fin de match avec une volée haute de revers amortie gagnante dos au filet. Un chef d’oeuvre. 

Aux commen­taires de la rencontre chez nos confrères d’Eurosport, Justine Henin a parfai­te­ment résumé ce coup hors du commun. « Déjà la vitesse avec laquelle il est venu cher­cher le coup précé­dent. C’est du pur plaisir. C’est monu­mental dans une détente pareille d’ar­river à jouer un coup de finesse comme cela. »

Publié le mardi 11 novembre 2025 à 18:02

Article précédent
Vainqueur de Fritz, Alcaraz n’est plus qu’à une victoire du Graal : « J’essaie de ne pas y penser. Ce sera un match très impor­tant pour moi. Je vais essayer de ne pas laisser le stress prendre le dessus »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.