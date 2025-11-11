Carlos Alcaraz a encore régalé les nombreux spec­ta­teurs venus assister à sa rencontre face à Taylor Fritz lors de la phase de groupe du Masters de Turin.

Difficile vain­queur de l’Américain après une magni­fique bataille de 2h50 de jeu, l’Espagnol a réalisé un coup tout simple­ment excep­tionnel en fin de match avec une volée haute de revers amortie gagnante dos au filet. Un chef d’oeuvre.

Aux commen­taires de la rencontre chez nos confrères d’Eurosport, Justine Henin a parfai­te­ment résumé ce coup hors du commun. « Déjà la vitesse avec laquelle il est venu cher­cher le coup précé­dent. C’est du pur plaisir. C’est monu­mental dans une détente pareille d’ar­river à jouer un coup de finesse comme cela. »