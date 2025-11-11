Carlos Alcaraz a encore régalé les nombreux spectateurs venus assister à sa rencontre face à Taylor Fritz lors de la phase de groupe du Masters de Turin.
Difficile vainqueur de l’Américain après une magnifique bataille de 2h50 de jeu, l’Espagnol a réalisé un coup tout simplement exceptionnel en fin de match avec une volée haute de revers amortie gagnante dos au filet. Un chef d’oeuvre.
L’amortie aérienne d’Alcaraz contre Fritz ? « C’est monumental », dixit Justine Henin 😍 #NittoATPFinals #HomeOfTennis pic.twitter.com/agxe1yBC31— Eurosport France (@Eurosport_FR) November 11, 2025
Aux commentaires de la rencontre chez nos confrères d’Eurosport, Justine Henin a parfaitement résumé ce coup hors du commun. « Déjà la vitesse avec laquelle il est venu chercher le coup précédent. C’est du pur plaisir. C’est monumental dans une détente pareille d’arriver à jouer un coup de finesse comme cela. »
