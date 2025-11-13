Interrogé par l’ATP en marge du Masters à Turin, l’an­cien numéro 1 mondial, Yevgeny Kafelnikov, a évoqué la progres­sion du phéno­mène brési­lien Joao Fonseca, 24e mondial à 19 ans.

« Fonseca, avec tout ce qu’il a accompli cette année et en rempor­tant des tour­nois impor­tants comme Bâle il y a à peine quelques mois, pour­rait sans aucun doute être le joueur à surveiller l’année prochaine. S’il continue ainsi, je suis sûr que s’il n’est pas là l’année prochaine, il le sera l’année suivante (au Masters). »