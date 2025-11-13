AccueilATPATP - FinalsKafelnikov prévient Alcaraz et Sinner : "Il pourrait sans aucun doute être...
ATP - Finals

Kafelnikov prévient Alcaraz et Sinner : « Il pour­rait sans aucun doute être le joueur à surveiller l’année prochaine »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Interrogé par l’ATP en marge du Masters à Turin, l’an­cien numéro 1 mondial, Yevgeny Kafelnikov, a évoqué la progres­sion du phéno­mène brési­lien Joao Fonseca, 24e mondial à 19 ans. 

« Fonseca, avec tout ce qu’il a accompli cette année et en rempor­tant des tour­nois impor­tants comme Bâle il y a à peine quelques mois, pour­rait sans aucun doute être le joueur à surveiller l’année prochaine. S’il continue ainsi, je suis sûr que s’il n’est pas là l’année prochaine, il le sera l’année suivante (au Masters). »

Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 12:16

