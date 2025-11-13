Interrogé par l’ATP en marge du Masters à Turin, l’ancien numéro 1 mondial, Yevgeny Kafelnikov, a évoqué la progression du phénomène brésilien Joao Fonseca, 24e mondial à 19 ans.
« Fonseca, avec tout ce qu’il a accompli cette année et en remportant des tournois importants comme Bâle il y a à peine quelques mois, pourrait sans aucun doute être le joueur à surveiller l’année prochaine. S’il continue ainsi, je suis sûr que s’il n’est pas là l’année prochaine, il le sera l’année suivante (au Masters). »
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 12:16