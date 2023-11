Alors qu’il n’a disputé qu’un seul petit match en 2023 à cause essen­tiel­le­ment d’une bles­sure au niveau du genou, Nick Kyrgios a pour la première fois de sa carrière enfilé des habits de consul­tant, ce mercredi soir sur Tennis Channel, a l’oc­ca­sion du duel entre Medvedev et Zverev sur le Masters de Turin.

L’Australien, qui commen­tera et analy­sera jusqu’à la finale ce dimanche, en a égale­ment profité pour s’ex­primer sur les deux meilleurs joueurs du monde, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.

« Si Novak est évidem­ment surhu­main et qu’il est un alien venu d’une autre planète, il faut être patient avec Carlos, car je pense qu’il en fait assez pour son âge. C’est incroyable d’être aussi jeune et de dominer comme il l’a fait. Il y aura toujours des gens qui diront : ‘On en veut plus, on en veut plus’. »