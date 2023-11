Premier rempla­çant de ce Masters 2023 à Turin, Hubert Hurkacz va profiter du forfait de Stefanos Tsitsipas, blessé au dos, pour disputer le dernier match de poule qu’au­rait dû jouer le Grec contre Novak Djokovic.

Sans doute très motivé à l’idée de gagner 200 points ATP (et au passage près de 400 000 dollars) avant de partir en vacances, le Polonais a égale­ment fait une promesse à un fan après son entraînement.

« Si je gagne contre Djokovic, je te donne ma raquette », a promis le 11e mondial.

Hurkacz says if he beats Djokovic, he will give this fan his racket 😂🥹 pic.twitter.com/RuWsjx0IQa