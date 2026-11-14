Ce n’est un secret pour personne, Alexander Zverev possède un sens de l’humour très particulier.
Il en a fait une nouvelle démonstration ce vendredi à l’occasion de la conférence de presse avant le début du Masters de Turin aux côtés de ses partenaires de groupe : Arthur Fils, Rafael Jodar et Ben Shelton.
Et à en juger par la réaction de ce dernier, le stupeur était au rendez‐vous plutôt que l’hilarité. Extrait.
Journaliste : « J’ai rencontré les 30 numéros 1 mondiaux du monde entier, donc tu es le dernier. Ça m’intéresse de savoir… Zverev : Tu vas mourir ? Journaliste : Le dernier que j’ai rencontré… »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.