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La blague très malai­sante de Zverev en confé­rence de presse : « Tu vas mourir ? »

Par
Thomas S
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Ce n’est un secret pour personne, Alexander Zverev possède un sens de l’hu­mour très particulier.

Il en a fait une nouvelle démons­tra­tion ce vendredi à l’oc­ca­sion de la confé­rence de presse avant le début du Masters de Turin aux côtés de ses parte­naires de groupe : Arthur Fils, Rafael Jodar et Ben Shelton.

Et à en juger par la réac­tion de ce dernier, le stupeur était au rendez‐vous plutôt que l’hi­la­rité. Extrait.

Journaliste : « J’ai rencontré les 30 numéros 1 mondiaux du monde entier, donc tu es le dernier. Ça m’in­té­resse de savoir…
Zverev : Tu vas mourir ? 
Journaliste : Le dernier que j’ai rencontré… »

Publié le samedi 14 novembre 2026 à 12:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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