Ce n’est un secret pour personne, Alexander Zverev possède un sens de l’hu­mour très particulier.

Il en a fait une nouvelle démons­tra­tion ce vendredi à l’oc­ca­sion de la confé­rence de presse avant le début du Masters de Turin aux côtés de ses parte­naires de groupe : Arthur Fils, Rafael Jodar et Ben Shelton.

Et à en juger par la réac­tion de ce dernier, le stupeur était au rendez‐vous plutôt que l’hi­la­rité. Extrait.

Journaliste : « J’ai rencontré les 30 numéros 1 mondiaux du monde entier, donc tu es le dernier. Ça m’in­té­resse de savoir…

Zverev : Tu vas mourir ?

Journaliste : Le dernier que j’ai rencontré… »