Si Carlos Alcaraz a des allures de numéro 1 mondial, c’est bel et bien Alexander Zverev qui occupe le trône après avoir remporté cette année ses deux premiers titres en Grand Chelem (Roland‐Garros et l’US Open).

Le speaker et inter­vie­weur du Masters a pour­tant déclassé l’Allemand après la victoire de l’Espagnol contre Ben Shelton en demi‐finales ce samedi (3−6, 6–3, 7–6[1]).

« Mesdames et messieurs, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz », a‑t‐il crié au micro.

Ils ont vrai­ment dit « Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz » ??? 😭



Le respect pour Zverev est mort pic.twitter.com/1sP7INmh0d — Valentin (@ValTieBreak) November 21, 2026

Intentionnelle ou pas, cette boulette devrait motiver encore un peu plus Alexander Zverev avant son duel contre Daniil Medvedev.