Si Carlos Alcaraz a des allures de numéro 1 mondial, c’est bel et bien Alexander Zverev qui occupe le trône après avoir remporté cette année ses deux premiers titres en Grand Chelem (Roland‐Garros et l’US Open).
Le speaker et intervieweur du Masters a pourtant déclassé l’Allemand après la victoire de l’Espagnol contre Ben Shelton en demi‐finales ce samedi (3−6, 6–3, 7–6[1]).
« Mesdames et messieurs, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz », a‑t‐il crié au micro.
Intentionnelle ou pas, cette boulette devrait motiver encore un peu plus Alexander Zverev avant son duel contre Daniil Medvedev.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.