Fortement critiqué, et à juste titre, après son compor­te­ment irres­pec­tueux lors de sa défaite face à Taylor Fritz pour ses débuts sur le Masters de Turin, Daniil Medvedev a répondu de la meilleure des manières en surclas­sant son adver­saire, Alex De Minaur, ce mardi.

Mais toujours aussi provo­ca­teur, il n’a pas pu s’empêcher de répondre à ses détrac­teurs. D’abord avec une célé­bra­tion on ne peut plus claire, où le voit se boucher les oreilles, puis en écri­vant « Block the noise » (bloquer/faire abstrac­tion du bruit/des critiques) lors de la fameuse signa­ture sur le caméra.

Quoi qu’il en soit, on préfère voir ce Daniil Medvedev plutôt que celui qui est était sur le court ce dimanche.