Solide vain­queur de Lorenzo Musetti pour son entrée en lice sur le Masters de Turin, Taylor Fritz, fina­liste en titre, a fait preuve de beau­coup de classe en confé­rence de presse d’après match en trou­vant presque une excuse à la moins bonne perfor­mance de son adversaire.

« Je n’ai pas forcé­ment remarqué qu’il avait les jambes lourdes. Je crois que pendant le match, j’ai eu l’im­pres­sion de pouvoir le mettre sous pres­sion assez effi­ca­ce­ment. Je pense que cela est dû en grande partie à la rapi­dité du court ; il n’a pas vrai­ment eu le temps de s’y entraîner ni de s’y habi­tuer. Je sais que ce matin, il s’est échauffé sur le court d’en­traî­ne­ment, qui est beau­coup plus lent que le court central. J’ai le senti­ment que cela a joué un rôle, tout simple­ment parce qu’il n’a pas pu s’en­traîner ici et s’ac­cli­mater à la vitesse du court. Je pense que passer d’un terrain lent à un terrain rapide est bien plus diffi­cile que de passer d’un terrain rapide à un terrain lent. Ce n’est pas facile. Je pense que cela a certai­ne­ment joué un rôle. J’ai eu l’im­pres­sion que lorsque je lui ai rapi­de­ment transmis le ballon, le timing n’était peut‐être pas aussi bon que s’il avait été là à l’entraînement. »