Solide vainqueur de Lorenzo Musetti pour son entrée en lice sur le Masters de Turin, Taylor Fritz, finaliste en titre, a fait preuve de beaucoup de classe en conférence de presse d’après match en trouvant presque une excuse à la moins bonne performance de son adversaire.
« Je n’ai pas forcément remarqué qu’il avait les jambes lourdes. Je crois que pendant le match, j’ai eu l’impression de pouvoir le mettre sous pression assez efficacement. Je pense que cela est dû en grande partie à la rapidité du court ; il n’a pas vraiment eu le temps de s’y entraîner ni de s’y habituer. Je sais que ce matin, il s’est échauffé sur le court d’entraînement, qui est beaucoup plus lent que le court central. J’ai le sentiment que cela a joué un rôle, tout simplement parce qu’il n’a pas pu s’entraîner ici et s’acclimater à la vitesse du court. Je pense que passer d’un terrain lent à un terrain rapide est bien plus difficile que de passer d’un terrain rapide à un terrain lent. Ce n’est pas facile. Je pense que cela a certainement joué un rôle. J’ai eu l’impression que lorsque je lui ai rapidement transmis le ballon, le timing n’était peut‐être pas aussi bon que s’il avait été là à l’entraînement. »
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 19:19