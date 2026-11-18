Flavio Cobolli avait à coeur de briller devant son public pour sa toute première parti­ci­pa­tion au Masters de Turin.

Mais comme il l’a avoué lui‐même après sa défaite lors du premier match contre Daniil Medvedev, l’ab­sence de Jannik Sinner fait peser un poids énorme sur ses épaules, ce qui l’empêche de se libérer totalement.

Et c’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé ce mercredi soir contre Frances Tiafoe. Malgré un bon début de match et une balle de première manche, l’Italien a été rattrapé par ses émotions avant de s’in­cliner assez sèche­ment (7−6, 6–0).

Plus que déçu au moment de rejoindre son banc après la balle de match, l’ac­tuel 6e joueur mondial était tout simple­ment au bord des larmes.

Désormais éliminé, il jouera un match pour du beurre ce vendredi contre Carlos Alcaraz, qualifié et assuré d’être premier. Une bonne occa­sion de se lâcher pour le local et de terminer sur une bonne note d’au­tant que l’Espagnol pour­rait être tenter de brader cette rencontre après son alerte physique contre Daniil Medvedev.