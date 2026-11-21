Alors que son statut de numéro 1 mondial était remis en question à l’approche du Masters, Alexander Zverev répond de la meilleure des manières aux critiques. Sur le terrain.
Après avoir dominé Rafael Jodar, Ben Shelton et Arthur Fils en phase de groupes, l’Allemand a confirmé sa domination en venant à bout de son vieux rival Daniil Medvedev, ce samedi, en demi‐finales (7–6[0], 6–4.
Une victoire qui lui permet de réduire l’écart dans ses confrontations directes avec le Russe (14−9), mais surtout de rallier la finale sans avoir concédé le moindre set depuis le début du tournoi.
Dimanche, Zverev retrouvera Carlos Alcaraz avec l’occasion de faire taire ses détracteurs et de couronner une saison déjà historique de la plus belle des manières.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.