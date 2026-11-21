Alors que son statut de numéro 1 mondial était remis en ques­tion à l’approche du Masters, Alexander Zverev répond de la meilleure des manières aux critiques. Sur le terrain.

Après avoir dominé Rafael Jodar, Ben Shelton et Arthur Fils en phase de groupes, l’Allemand a confirmé sa domi­na­tion en venant à bout de son vieux rival Daniil Medvedev, ce samedi, en demi‐finales (7–6[0], 6–4.

Une victoire qui lui permet de réduire l’écart dans ses confron­ta­tions directes avec le Russe (14−9), mais surtout de rallier la finale sans avoir concédé le moindre set depuis le début du tournoi.

Dimanche, Zverev retrou­vera Carlos Alcaraz avec l’occasion de faire taire ses détrac­teurs et de couronner une saison déjà histo­rique de la plus belle des manières.