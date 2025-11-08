Darren Cahill est un homme de parole.
Après avoir promis à Jannik Sinner qu’il restera une année de plus à ses côtes en cas de sacre à Wimbledon, l’entraîneur australien a décidé d’honorer sa parole.
Interrogé par la presse italienne avant le début du Masters de Turin, l’ancien coach d’Andre Agassi et de Simone Halep s’est montré très clair.
« Je suis un homme de parole, nous avons conclu un pacte à Wimbledon. Mon avenir est entre ses mains : s’il le souhaite, je resterai. »
Darren Cahil sul futuro con Jannik Sinner :— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) November 8, 2025
« Sono un uomo di parola, abbiamo fatto un patto a Wimbledon. Il mio futuro è nelle sue mani : se lui vorrà, io resterò » pic.twitter.com/zwU8v0bVkE
Une déclaration qui devrait pleinement satisfaire le 2e joueur mondial.
Publié le samedi 8 novembre 2025 à 17:31