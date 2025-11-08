Darren Cahill est un homme de parole.

Après avoir promis à Jannik Sinner qu’il restera une année de plus à ses côtes en cas de sacre à Wimbledon, l’en­traî­neur austra­lien a décidé d’ho­norer sa parole.

Interrogé par la presse italienne avant le début du Masters de Turin, l’an­cien coach d’Andre Agassi et de Simone Halep s’est montré très clair.

« Je suis un homme de parole, nous avons conclu un pacte à Wimbledon. Mon avenir est entre ses mains : s’il le souhaite, je resterai. »

Darren Cahil sul futuro con Jannik Sinner :



« Sono un uomo di parola, abbiamo fatto un patto a Wimbledon. Il mio futuro è nelle sue mani : se lui vorrà, io resterò »

Une décla­ra­tion qui devrait plei­ne­ment satis­faire le 2e joueur mondial.