La grande annonce de Darren Cahill, coach de Jannik Sinner : « Je suis un homme de parole, nous avons conclu un pacte. Mon avenir est entre ses mains : s’il le souhaite, je resterai »

Thomas S

Darren Cahill est un homme de parole. 

Après avoir promis à Jannik Sinner qu’il restera une année de plus à ses côtes en cas de sacre à Wimbledon, l’en­traî­neur austra­lien a décidé d’ho­norer sa parole.

Interrogé par la presse italienne avant le début du Masters de Turin, l’an­cien coach d’Andre Agassi et de Simone Halep s’est montré très clair.

« Je suis un homme de parole, nous avons conclu un pacte à Wimbledon. Mon avenir est entre ses mains : s’il le souhaite, je resterai. »

Une décla­ra­tion qui devrait plei­ne­ment satis­faire le 2e joueur mondial. 

Publié le samedi 8 novembre 2025 à 17:31

