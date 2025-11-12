Battu au bout du suspense par un Félix Auger‐Aliassime un peu plus solide, ce mercredi pour le deuxième tour du Masters de Turin, Ben Shelton n’a pas démérité.

Pas mécon­tent de sa pres­ta­tion lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, l’Américain a commencé par féli­citer son adver­saire du jour. La classe.

« Je n’ai pas l’im­pres­sion d’avoir tout fait parfai­te­ment, mais je pense avoir bien riva­lisé avec lui. Je dois féli­citer Felix. Il a fait beau­coup de choses formi­dables aujourd’hui. Son service était excellent et ses frappes de fond de court était vrai­ment bonnes, notam­ment sur la première balle après le service. Il était agressif, il montait souvent au filet et a su être décisif dans les moments impor­tants. C’est là que j’ai péché. »