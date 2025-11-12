Battu au bout du suspense par un Félix Auger‐Aliassime un peu plus solide, ce mercredi pour le deuxième tour du Masters de Turin, Ben Shelton n’a pas démérité.
Pas mécontent de sa prestation lors de son passage en conférence de presse d’après match, l’Américain a commencé par féliciter son adversaire du jour. La classe.
« Je n’ai pas l’impression d’avoir tout fait parfaitement, mais je pense avoir bien rivalisé avec lui. Je dois féliciter Felix. Il a fait beaucoup de choses formidables aujourd’hui. Son service était excellent et ses frappes de fond de court était vraiment bonnes, notamment sur la première balle après le service. Il était agressif, il montait souvent au filet et a su être décisif dans les moments importants. C’est là que j’ai péché. »
