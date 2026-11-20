S’il était incer­tain pour la suite du Masters à cause d’une gêne à la cuisse gauche, Carlos Alcaraz n’a pour­tant pas été mis en diffi­culté par Flavio Cobolli ce jeudi (6−4, 6–1).

Un match fina­le­ment tran­quille pour l’Espagnol qui a encore démontré toute sa classe lors de la poignée de main, avec un beau message adressé à son adver­saire italien.

« Tu as réalisé une saison incroyable. Maintenant, place à la Coupe Davis, garde la tête haute »

Une bien belle image.