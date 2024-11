Voilà une annonce qui risque de diviser les joueurs et les fans de tennis.

Supprimé suite à l’édi­tion 2007 du tournoi de Miami, le format au meilleur des cinq sets en finale de Masters 1000 risque de faire son grand retour si l’on en croit les récents propos de l’ac­tuel président de l’ATP.

Récemment inter­rogé par la presse italienne en marge du Masters de Turin, Gaudenzi a expliqué que la moti­va­tion était prin­ci­pa­le­ment financière.

“I was talking about it with Federer at the Laver Cup ; the grea­test matches in our sport have been played in best of five sets. Is there a possi­bi­lity of going back to best of five sets for the Masters 1000… pic.twitter.com/8J39QzA8AK