Comme tout le monde le sait, quand Carlos Alcaraz est heureux, il est presque inar­rê­table sur le court. Et c’est exac­te­ment ce qu’il se passe ces dernière semaines. Plus préci­sé­ment depuis que l’Espagnol est de retour sur les courts après avoir passé près de cinq mois sur la touche à cause d’une bles­sure au poignet.

Justement inter­rogé à ce sujet lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire contre Daniil Medvedev sur le Masters de Turin, Carlitos a insisté sur l’im­por­tance de rela­ti­viser et, surtout, de s’amuser.

« Cette bles­sure m’a fait prendre conscience de ce qui est impor­tant, de ce qui est vrai­ment impor­tant. Ce n’est pas de gagner, ce n’est pas de gagner ou de perdre les finales de tour­nois. C’est simple­ment de pouvoir jouer au tennis. C’est ce que j’ai compris : c’est un cadeau à chaque fois que je peux entrer sur le court et disputer un match en bonne santé. Alors, quand on prend conscience de ça, tout devient plus facile pour moi, parce que j’apprécie le moment et que je ne me sens pas stressé sur un court de tennis – ou du moins, la plupart du temps, je ne me sens pas stressé –, ce qui signifie que je peux simple­ment aborder les problèmes diffé­rem­ment, avec plus de calme et de séré­nité, en me disant : « Bon, je vais simple­ment conti­nuer à donner le meilleur de moi‐même, je vais conti­nuer à faire ce que j’ai à faire. » Si j’y arrive à la fin du match, tant mieux ; sinon, ce n’est pas grave. C’est ce que cette bles­sure m’a fait comprendre. Je pense qu’aujourd’hui, je suis plus mûr, ou du moins c’est ce que je ressens sur un court de tennis, et j’aborde les problèmes ou les moments diffi­ciles d’une manière différente. »