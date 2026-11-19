Comme tout le monde le sait, quand Carlos Alcaraz est heureux, il est presque inarrêtable sur le court. Et c’est exactement ce qu’il se passe ces dernière semaines. Plus précisément depuis que l’Espagnol est de retour sur les courts après avoir passé près de cinq mois sur la touche à cause d’une blessure au poignet.
Justement interrogé à ce sujet lors de son passage en conférence de presse après sa victoire contre Daniil Medvedev sur le Masters de Turin, Carlitos a insisté sur l’importance de relativiser et, surtout, de s’amuser.
« Cette blessure m’a fait prendre conscience de ce qui est important, de ce qui est vraiment important. Ce n’est pas de gagner, ce n’est pas de gagner ou de perdre les finales de tournois. C’est simplement de pouvoir jouer au tennis. C’est ce que j’ai compris : c’est un cadeau à chaque fois que je peux entrer sur le court et disputer un match en bonne santé. Alors, quand on prend conscience de ça, tout devient plus facile pour moi, parce que j’apprécie le moment et que je ne me sens pas stressé sur un court de tennis – ou du moins, la plupart du temps, je ne me sens pas stressé –, ce qui signifie que je peux simplement aborder les problèmes différemment, avec plus de calme et de sérénité, en me disant : « Bon, je vais simplement continuer à donner le meilleur de moi‐même, je vais continuer à faire ce que j’ai à faire. » Si j’y arrive à la fin du match, tant mieux ; sinon, ce n’est pas grave. C’est ce que cette blessure m’a fait comprendre. Je pense qu’aujourd’hui, je suis plus mûr, ou du moins c’est ce que je ressens sur un court de tennis, et j’aborde les problèmes ou les moments difficiles d’une manière différente. »
Publié le jeudi 19 novembre 2026 à 08:33