la nouvelle idée ridi­cule de Gaudenzi, direc­teur de l'ATP et « Géo Trouvetout » du tennis, pour favo­riser les meilleurs…

Jean Muller
Par Jean Muller

Confronté à une forme de révolte silen­cieuse au sujet des modi­fi­ca­tions récentes du calen­drier notam­ment avec cette idée saugrenue de faire des Masters 1000 sur dix jours, Andrea Gaudenzi, qui parade à Turin comme chaque année, a décidé d’évo­quer une nouvelle réforme qui est dans la lignée des précé­dentes. Espérons vrai­ment qu’elle n’aura pas lieu.

Cette idée consis­te­rait à proposer aux meilleurs mondiaux d’être exempté d’un match supplé­men­taire dans les Masters 1000. Cela veut dire qu’ils entre­raient dans le tournoi à partir du 3e tour. Une véri­table aber­ra­tion si l’on se place d’un point de vue sportif.

Mais visi­ble­ment, le président de l’ATP n’a peur de rien d’au­tant qu’il semble que les contre‐pouvoirs n’existent pas car les joueurs ne parviennent pas à tenir un discours commun cohérent.

Surfant sur cette situa­tion, Gaudenzi avance sans concerter comme s’il avait une baguette magique. hélas, ce n’est pas vrai­ment le cas. 

Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 08:45

