Confronté à une forme de révolte silencieuse au sujet des modifications récentes du calendrier notamment avec cette idée saugrenue de faire des Masters 1000 sur dix jours, Andrea Gaudenzi, qui parade à Turin comme chaque année, a décidé d’évoquer une nouvelle réforme qui est dans la lignée des précédentes. Espérons vraiment qu’elle n’aura pas lieu.
Cette idée consisterait à proposer aux meilleurs mondiaux d’être exempté d’un match supplémentaire dans les Masters 1000. Cela veut dire qu’ils entreraient dans le tournoi à partir du 3e tour. Une véritable aberration si l’on se place d’un point de vue sportif.
Mais visiblement, le président de l’ATP n’a peur de rien d’autant qu’il semble que les contre‐pouvoirs n’existent pas car les joueurs ne parviennent pas à tenir un discours commun cohérent.
Surfant sur cette situation, Gaudenzi avance sans concerter comme s’il avait une baguette magique. hélas, ce n’est pas vraiment le cas.
Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 08:45