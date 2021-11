Comme toutes les années, le Masters a dévoilé sa photo officielle.

Pour cette nouvelle édition disputée à Turin, en Italie, les orga­ni­sa­teurs ne se sont pas foulés sur la tenue des parti­ci­pants puisque les huit meilleurs joueurs de la saison ont chacun abordé une tenue, de ville, diffé­rente, ce qui tranche avec les années précé­dentes où les costumes deux pièces et les dégui­se­ments étaient géné­ra­le­ment de rigueur.

Pourtant, la ville de Turin est l’une des plus belles d’Europe et on aurait peut‐être aimé plus de classe dans le pays de la mode. Mais enfin, place désor­mais au tennis !