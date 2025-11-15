Casper et Alexander vont repartir de Turin avec une petite prime sympa­thique en tant que rempla­çant. Les deux cham­pions qui n’ont sûre­ment pas trop sorti leurs raquettes de leur sac pour­ront se payer de belles vacances d’au­tant que leur saison est clai­re­ment terminé. Il faut dire qu’un chèque de 155.000 dollars, rien que ça !

Sasha Bublik prac­ti­cing with Casper Ruud at the prac­tice court of Inalpi Arena🎾 pic.twitter.com/HjJmMctOQh — Lina Shokh (@LinaShokh) November 10, 2025

On rappelle que la dota­tion totale des ATP Finals 2025 s’élève à 15,5 millions de dollars. Les joueurs rece­vront 331 000 dollars pour leur parti­ci­pa­tion, 1,183 million de dollars pour une victoire en demi‐finale et 2,367 millions de dollars pour une victoire en finale. Le cham­pion invaincu empo­chera 5,071 millions de dollars. Le montant maximal ne peut être remporté qu’en gagnant les cinq matchs.