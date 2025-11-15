Casper et Alexander vont repartir de Turin avec une petite prime sympathique en tant que remplaçant. Les deux champions qui n’ont sûrement pas trop sorti leurs raquettes de leur sac pourront se payer de belles vacances d’autant que leur saison est clairement terminé. Il faut dire qu’un chèque de 155.000 dollars, rien que ça !
Sasha Bublik practicing with Casper Ruud at the practice court of Inalpi Arena🎾 pic.twitter.com/HjJmMctOQh— Lina Shokh (@LinaShokh) November 10, 2025
On rappelle que la dotation totale des ATP Finals 2025 s’élève à 15,5 millions de dollars. Les joueurs recevront 331 000 dollars pour leur participation, 1,183 million de dollars pour une victoire en demi‐finale et 2,367 millions de dollars pour une victoire en finale. Le champion invaincu empochera 5,071 millions de dollars. Le montant maximal ne peut être remporté qu’en gagnant les cinq matchs.
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 09:40