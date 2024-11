Particulièrement bavard lors de son passage en confé­rence de presse à Turin après sa victoire face à Alex De Minaur ce mardi, Daniil Medvedev a dévoilé quelques propo­si­tions pour alléger le calendrier.

Pour le Russe, il faudrait axer le clas­se­ment de la Race autour des prin­ci­paux tour­nois, à savoir les Grands Chelems et les Masters 1000, afin notam­ment d’éviter que les joueurs les mieux classés ne s’alignent pas sur certains petits tour­nois pour grap­piller des points en vue du Masters. C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé il y a quelques sur les tour­nois de Metz et Belgrade.

« Je pense qu’il devrait y avoir plus de tour­nois impor­tants, plus grands, qui devraient être du type : ‘Ok, voici les tour­nois où nous défi­nis­sons qui sera dans le top 10’, comme les Masters 1000. Si vous jouez bien dans ces tour­nois, vous y serez. Le calen­drier devrait en quelque sorte s’ar­ti­culer autour de ces tour­nois. Par exemple, il ne devrait pas y avoir de tour­nois 250 après Paris‐Bercy où Casper (Ruud), Andrey (Rublev) et Alex (De Minaur) doivent se rendre, puis se retirer ou quelque chose comme ça. Je me souviens que Rafa l’a dit une fois. La saison devrait se terminer plus tôt, puis vous mettez tous les ATP 250 après pour les joueurs qui veulent conti­nuer à jouer. Si vous êtes assez bon, vous terminez la saison en octobre, vous jouez au Masters. Cela n’a pas d’im­por­tance. Les tour­nois qui suivent ne comptent pas (pour le clas­se­ment de la Race, ndlr). Si vous pensez toujours avoir besoin de plus de points pour l’Open d’Australie ou de plus de matchs, vous le faites après. Je pense que c’est quelque chose à prendre en compte. »