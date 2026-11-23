Avant Carlos Alcaraz, seuls Andre Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic avaient remporté les quatre tour­nois du Grand Chelem et le Masters.

Rafael Nadal n’a lui jamais réussi à gagner les ATP Finals.

L’homme aux 14 Roland‐Garros a d’ailleurs féli­cité son compa­triote après sa victoire en finale à Turin contre Alexander Zverev.

« Félicitations Carlos pour ta victoire aux ATP Finals. Je sais bien que cette année a été diffi­cile et je suis vrai­ment ravi que tu aies réussi à remporter ce tournoi si impor­tant en jouant aussi bien. Bonne chance main­te­nant pour la Coupe Davis »

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Un message qui ne devrait pas laisser « Carlitos » insensible.