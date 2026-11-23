Avant Carlos Alcaraz, seuls Andre Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic avaient remporté les quatre tournois du Grand Chelem et le Masters.
Rafael Nadal n’a lui jamais réussi à gagner les ATP Finals.
L’homme aux 14 Roland‐Garros a d’ailleurs félicité son compatriote après sa victoire en finale à Turin contre Alexander Zverev.
« Félicitations Carlos pour ta victoire aux ATP Finals. Je sais bien que cette année a été difficile et je suis vraiment ravi que tu aies réussi à remporter ce tournoi si important en jouant aussi bien. Bonne chance maintenant pour la Coupe Davis »
Un message qui ne devrait pas laisser « Carlitos » insensible.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.