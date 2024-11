Daniil Medvedev n’est pas l’un des meilleurs joueurs du monde pour rien.

Deux jours après sa défaite face à Taylor Fritz pour ses débuts sur le Masters de Turin où il avait notam­ment eu un compor­te­ment inad­mis­sible, le Russe a répondu en profes­sionnel ce mardi en surclas­sant tota­le­ment Alex De Minaur : 6–2, 6–4, en 1h20.

Iconic 👉😆👈@DaniilMedwed takes down De Minaur 6–2 6–4 to record his first win in the Ilie Nastase group !#NittoATPFinals pic.twitter.com/4MT9gbmPCk