L’apothéose de la saison 2025.

Les deux patrons incon­testés et incon­tes­tables du circuit, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, se retrou­vaient ce dimanche au Masters de Turin pour leur sixième finale de l’année, après Rome, Roland‐Garros, Wimbledon, Cincinnati et l’US Open. Et, une nouvelle fois, le spec­tacle a été au rendez‐vous.

Si l’Espagnol avait remporté sept de leurs huit derniers affron­te­ments, c’est l’Italien qui, à domi­cile, a imposé sa loi en indoor, décro­chant sa 31e victoire consé­cu­tive dans ces condi­tions (7–6[4], 7–5) et un deuxième sacre de suite au Masters, le pres­ti­gieux rendez‐vous réunis­sant les huit meilleurs joueurs de la saison.

Sinner s’est montré plus solide dans les moments clés, notam­ment dans le tie‐break du premier set. Alcaraz, lui, strappé à la cuisse droite en cours de match, n’a pas réussi à « piquer » lorsque les oppor­tu­nités se présen­taient, même s’il est parvenu à prendre le service d’un Sinner qui n’avait plus été breaké depuis les quarts à Paris.

Alcaraz termi­nera bien l’année à la première place mondiale, mais Sinner a, lui, remis les pendules à l’heure face à son rival. Une donnée symbo­li­que­ment impor­tante pour l’Italien, qui réduit un peu l’écart dans leurs face‐à‐face (6−10) et signe un deuxième Masters consé­cutif… sans concéder le moindre set.