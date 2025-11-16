L’apothéose de la saison 2025.
Les deux patrons incontestés et incontestables du circuit, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, se retrouvaient ce dimanche au Masters de Turin pour leur sixième finale de l’année, après Rome, Roland‐Garros, Wimbledon, Cincinnati et l’US Open. Et, une nouvelle fois, le spectacle a été au rendez‐vous.
Si l’Espagnol avait remporté sept de leurs huit derniers affrontements, c’est l’Italien qui, à domicile, a imposé sa loi en indoor, décrochant sa 31e victoire consécutive dans ces conditions (7–6[4], 7–5) et un deuxième sacre de suite au Masters, le prestigieux rendez‐vous réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison.
Sinner s’est montré plus solide dans les moments clés, notamment dans le tie‐break du premier set. Alcaraz, lui, strappé à la cuisse droite en cours de match, n’a pas réussi à « piquer » lorsque les opportunités se présentaient, même s’il est parvenu à prendre le service d’un Sinner qui n’avait plus été breaké depuis les quarts à Paris.
Alcaraz terminera bien l’année à la première place mondiale, mais Sinner a, lui, remis les pendules à l’heure face à son rival. Une donnée symboliquement importante pour l’Italien, qui réduit un peu l’écart dans leurs face‐à‐face (6−10) et signe un deuxième Masters consécutif… sans concéder le moindre set.
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 20:31