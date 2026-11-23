Quel que soit l’enjeu, Carlos Alcaraz prend du plaisir.

Lors de chan­ge­ments de côté, en pleine finale de Masters contre Alexander Zverev, l’Espagnol a été filmé en train de danser au rythme de la musique diffusée dans la salle.

« Si, en tant qu’ad­ver­saire, je me retrouve face à un gars comme Alcaraz, contre qui j’ai beau­coup de mal à marquer des points, et qu’en plus, pendant une pause, je le vois danser au rythme de la musique… Je commence à trem­bler ! », a réagi le jour­na­liste José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 100 000 personnes sur X.

Si yo, como rival, tengo al otro lado a un tío como Alcaraz, que me está costando la vida ganarle puntos, y en un descanso, encima, le veo bailando con la música…



YO ME ECHO A TEMBLAR 🥶 https://t.co/6w61VlTVCY — José Morón (@jmgmoron) November 22, 2026

Alcaraz est vrai­ment à part.