L’attitude d’Alcaraz lors des changements de côté fait parler : « Si en tant qu’adversaire, je me retrouve face à un gars comme Carlos, et que je le vois danser pendant les pauses au rythme de la musique, je commence à trembler »
Quel que soit l’enjeu, Carlos Alcaraz prend du plaisir.
Lors de changements de côté, en pleine finale de Masters contre Alexander Zverev, l’Espagnol a été filmé en train de danser au rythme de la musique diffusée dans la salle.
« Si, en tant qu’adversaire, je me retrouve face à un gars comme Alcaraz, contre qui j’ai beaucoup de mal à marquer des points, et qu’en plus, pendant une pause, je le vois danser au rythme de la musique… Je commence à trembler ! », a réagi le journaliste José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 100 000 personnes sur X.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.