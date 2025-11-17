Si le principal concerné a affirmé le contraire, Laura Robson, ex‐27e joueuse mondiale et consultante pour Tennis Channel, pense que Carlos Alcaraz a été contraint de modifier son jeu lors de sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters.
« Pour moi, j’ai eu l’impression que la douleur à la cuisse a joué un rôle. Il semblait toujours se déplacer assez bien, mais il semblait clairement soucieux de raccourcir les échanges. Nous l’avons donc vu jouer avec encore plus de puissance, notamment dans ses retours, et varier davantage son jeu en essayant de faire plus d’amorties. À la fin du match, le bandage ne servait plus à rien, il était complètement déchiré le long de sa jambe », a estimé Robson dans des propos relayés par Tennis365.
Publié le lundi 17 novembre 2025 à 11:58