AccueilATPATP - FinalsLaura Robson sur la défaite d'Alcaraz contre Sinner : "Il semblait clairement...
ATP - Finals

Laura Robson sur la défaite d’Alcaraz contre Sinner : « Il semblait clai­re­ment soucieux… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

834

Si le prin­cipal concerné a affirmé le contraire, Laura Robson, ex‐27e joueuse mondiale et consul­tante pour Tennis Channel, pense que Carlos Alcaraz a été contraint de modi­fier son jeu lors de sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters.

« Pour moi, j’ai eu l’im­pres­sion que la douleur à la cuisse a joué un rôle. Il semblait toujours se déplacer assez bien, mais il semblait clai­re­ment soucieux de raccourcir les échanges. Nous l’avons donc vu jouer avec encore plus de puis­sance, notam­ment dans ses retours, et varier davan­tage son jeu en essayant de faire plus d’amor­ties. À la fin du match, le bandage ne servait plus à rien, il était complè­te­ment déchiré le long de sa jambe », a estimé Robson dans des propos relayés par Tennis365.

Publié le lundi 17 novembre 2025 à 11:58

Article précédent
« Je n’ai jamais vu ça aupa­ra­vant, Alcaraz a perdu toute confiance en ce coup », s’étonne Gill Gross, analyste tennis
Article suivant
Sinner, après sa victoire en finale contre Alcaraz : « C’est une erreur de penser à cela. C’est une mauvaise approche du tennis »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.