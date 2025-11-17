Si le prin­cipal concerné a affirmé le contraire, Laura Robson, ex‐27e joueuse mondiale et consul­tante pour Tennis Channel, pense que Carlos Alcaraz a été contraint de modi­fier son jeu lors de sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters.

« Pour moi, j’ai eu l’im­pres­sion que la douleur à la cuisse a joué un rôle. Il semblait toujours se déplacer assez bien, mais il semblait clai­re­ment soucieux de raccourcir les échanges. Nous l’avons donc vu jouer avec encore plus de puis­sance, notam­ment dans ses retours, et varier davan­tage son jeu en essayant de faire plus d’amor­ties. À la fin du match, le bandage ne servait plus à rien, il était complè­te­ment déchiré le long de sa jambe », a estimé Robson dans des propos relayés par Tennis365.