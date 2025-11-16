Lors d’un entrainement à Turin, l’Italien n’a pas forcé pour dominer Carlitos, enfin c’est ce que pense l’Espagnol.
« Il m’a battu assez facilement 6–3, pour être honnête. J’ai dit que jouer contre Jannik sur un court couvert est l’un des meilleurs ou des plus difficiles défis que nous ayons actuellement dans le tennis. Je crois qu’il a une série de 30 ou 31 victoires consécutives. Sur un court couvert, nous jouons devant son public. Cela rend le match encore plus difficile. Mais je suis prêt à relever le défi et à jouer un très bon tennis. »
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 11:15