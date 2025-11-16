Lors d’un entrai­ne­ment à Turin, l’Italien n’a pas forcé pour dominer Carlitos, enfin c’est ce que pense l’Espagnol.

« Il m’a battu assez faci­le­ment 6–3, pour être honnête. J’ai dit que jouer contre Jannik sur un court couvert est l’un des meilleurs ou des plus diffi­ciles défis que nous ayons actuel­le­ment dans le tennis. Je crois qu’il a une série de 30 ou 31 victoires consé­cu­tives. Sur un court couvert, nous jouons devant son public. Cela rend le match encore plus diffi­cile. Mais je suis prêt à relever le défi et à jouer un très bon tennis. »