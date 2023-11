« Ce n’est pas facile de traiter avec lui quand il perd le match. Mardi soir, il a fini tard (défaite contre Sinner en poules, ndlr). Mercredi, nous ne l’avons pas vu du tout. Jusqu’à jeudi, nous ne savions pas ce qui se passait, pour être honnête », a révélé l’en­traî­neur de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, dimanche après le sacre de son joueur.

En confé­rence de presse, le Serbe a donné une expli­ca­tion en remer­ciant Jannik Sinner, qu’il a battu en finale de l’avoir qualifié pour les demies et remo­tivé en battant Holger Rune lors du dernier match de poule.

« Évidemment, ce à quoi Goran faisait réfé­rence, c’est qu’a­près avoir assuré la première place mondiale en fin d’année grâce à ma première victoire sur Rune, je n’étais pas menta­le­ment présent, je pense, dans le tournoi. Je me sentais à moitié dedans, à moitié dehors. Cela s’est reflété sur mon niveau de tennis, ma perfor­mance et la façon dont je me sentais sur le court. Je remercie évidem­ment Sinner de m’avoir permis de parti­ciper aux demi‐finales. Je me suis dit que j’al­lais essayer de passer à la vitesse supé­rieure. Et c’est ce que j’ai fait. J’ai joué deux matches de très haut niveau. J’ai commencé de manière très agres­sive ce soir contre Jannik, ce qui était diffé­rent du match de la phase de groupe que nous avions eu l’un contre l’autre. Je pense que ce match m’a permis de mieux me préparer à l’at­mo­sphère, au public. Évidemment, j’ai analysé le match et j’ai regardé ce que j’au­rais pu faire de mieux. »