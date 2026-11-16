Si Frances Tiafoe était parvenu à accrocher Carlos Alcaraz lors des deux précédentes confrontations (deux défaites en cinq sets), cela n’a pas vraiment été le cas ce lundi, lors du premier match de poule sur le Masters de Turin.
Balayé en un peu plus d’une heure de jeu (6−2, 6–2), l’Américain a eu un bel échange avec son adversaire lors de la fameuse poignée de main au filet. Et il n’a eu d’autre choix que de s’incliner devant la supériorité de l’Espagnol.
Tiafoe : « J’ai essayé, mec. J’ai essayé. J’espère que je pourrai battre les deux autres. Alcaraz : Continue comme ça. Allez, mec, allez. Tiafoe : Tu es bien trop fort. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.