Si Frances Tiafoe était parvenu à accro­cher Carlos Alcaraz lors des deux précé­dentes confron­ta­tions (deux défaites en cinq sets), cela n’a pas vrai­ment été le cas ce lundi, lors du premier match de poule sur le Masters de Turin.

Balayé en un peu plus d’une heure de jeu (6−2, 6–2), l’Américain a eu un bel échange avec son adver­saire lors de la fameuse poignée de main au filet. Et il n’a eu d’autre choix que de s’in­cliner devant la supé­rio­rité de l’Espagnol.

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Carlos Alcaraz lays down a MARKER at the #NittoATPFinals – blit­zing Tiafoe 6–2 6–2 pic.twitter.com/MyEY9rZPHe — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2026

Tiafoe : « J’ai essayé, mec. J’ai essayé. J’espère que je pourrai battre les deux autres.

Alcaraz : Continue comme ça. Allez, mec, allez.

Tiafoe : Tu es bien trop fort. »