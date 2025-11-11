AccueilATPATP - FinalsL'aveu de Sinner après sa victoire contre Auger-Aliassime : "Je connais les...
ATP - Finals

L’aveu de Sinner après sa victoire contre Auger‐Aliassime : « Je connais les résul­tats mais je regarde peu les autres matchs. Je me concentre davan­tage sur ce que je fais »

Baptiste Mulatier
Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire contre Felix Auger‐Aliassime en phase de poules du Masters (7−5, 6–1), Jannik Sinner a confié qu’il suivait très peu les autres matchs du circuit. 

« Je regarde peu les autres matchs. Je connais les résul­tats, mais je n’en vois pas beau­coup. Je me concentre davan­tage sur ce que je fais, je ne déplace pas un entraî­ne­ment pour voir les autres. Je regarde peut‐être après, les points impor­tants, mais j’es­saie de ne pas perdre d’énergie. Je sais ce qui est en jeu ici, mais tout ne dépend pas de moi. Je suis content du match de ce soir, et c’est tout. »

Publié le mardi 11 novembre 2025 à 10:59

