Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire contre Felix Auger‐Aliassime en phase de poules du Masters (7−5, 6–1), Jannik Sinner a confié qu’il suivait très peu les autres matchs du circuit.
« Je regarde peu les autres matchs. Je connais les résultats, mais je n’en vois pas beaucoup. Je me concentre davantage sur ce que je fais, je ne déplace pas un entraînement pour voir les autres. Je regarde peut‐être après, les points importants, mais j’essaie de ne pas perdre d’énergie. Je sais ce qui est en jeu ici, mais tout ne dépend pas de moi. Je suis content du match de ce soir, et c’est tout. »
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 10:59