Éliminé dès son entrée en lice à Paris il y a deux semaines, Alexander Zverev remet les pendules à l’heure à Turin où il est déjà qualifié pour les demi‐finales du Masters.
Au micro de Tennis Channel après sa victoire contre Ben Shelton (6−2, 7–6), le numéro 1 mondial a confié avoir eu du mal à digérer son accession sur le trône. Et il a également révélé avoir pu compter sur les conseils d’une légende du tennis.
« En fait, ces dernières semaines, voire ces derniers mois depuis l’US Open, je n’ai pas joué à mon meilleur niveau. Au début, je cherchais à atteindre la première place. Puis, quand c’est arrivé, l’adrénaline s’est un peu dissipée. On se sent un peu fatigué. On ressent une certaine lassitude. J’étais complètement épuisé à Shanghai. Je me sentais très, très fatiguée à Vienne et Paris, surtout quand je suis devenue numéro un mondial. J’avais tellement d’obligations, tellement de choses à faire que je ne pouvais pas vraiment me concentrer sur le tennis à Paris. Et les résultats se voient tout de suite. Donc, quand on n’est pas concentré à 100 %, quand on n’est pas à 100 % dans le coup, on peut perdre contre n’importe qui sur le circuit. Et même si je ne pense pas avoir perdu contre n’importe qui, j’ai perdu contre Lorenzo Musetti, qui était numéro quatre mondial. Mais c’est un autre sujet. J’en ai d’ailleurs discuté avec une légende du tennis qui a vu mon match à Paris. Et il m’a dit : ‘Tu n’y prends pas de plaisir. Je vois bien que tu es stressé. Tu ne profites pas vraiment de ta place de numéro un mondial. Tu as travaillé si dur pour y arriver. Si tu ne profites pas de cette partie de ta carrière de tennis, tu ne profiteras jamais de rien dans la vie. Alors profite‐en.’ Et c’est ce que je fais en ce moment. »
Publié le mercredi 18 novembre 2026 à 08:40