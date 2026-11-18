Éliminé dès son entrée en lice à Paris il y a deux semaines, Alexander Zverev remet les pendules à l’heure à Turin où il est déjà qualifié pour les demi‐finales du Masters.

Au micro de Tennis Channel après sa victoire contre Ben Shelton (6−2, 7–6), le numéro 1 mondial a confié avoir eu du mal à digérer son acces­sion sur le trône. Et il a égale­ment révélé avoir pu compter sur les conseils d’une légende du tennis.

« En fait, ces dernières semaines, voire ces derniers mois depuis l’US Open, je n’ai pas joué à mon meilleur niveau. Au début, je cher­chais à atteindre la première place. Puis, quand c’est arrivé, l’adrénaline s’est un peu dissipée. On se sent un peu fatigué. On ressent une certaine lassi­tude. J’étais complè­te­ment épuisé à Shanghai. Je me sentais très, très fati­guée à Vienne et Paris, surtout quand je suis devenue numéro un mondial. J’avais telle­ment d’obligations, telle­ment de choses à faire que je ne pouvais pas vrai­ment me concen­trer sur le tennis à Paris. Et les résul­tats se voient tout de suite. Donc, quand on n’est pas concentré à 100 %, quand on n’est pas à 100 % dans le coup, on peut perdre contre n’importe qui sur le circuit. Et même si je ne pense pas avoir perdu contre n’importe qui, j’ai perdu contre Lorenzo Musetti, qui était numéro quatre mondial. Mais c’est un autre sujet. J’en ai d’ailleurs discuté avec une légende du tennis qui a vu mon match à Paris. Et il m’a dit : ‘Tu n’y prends pas de plaisir. Je vois bien que tu es stressé. Tu ne profites pas vrai­ment de ta place de numéro un mondial. Tu as travaillé si dur pour y arriver. Si tu ne profites pas de cette partie de ta carrière de tennis, tu ne profi­teras jamais de rien dans la vie. Alors profite‐en.’ Et c’est ce que je fais en ce moment. »