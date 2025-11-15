En confé­rence de presse après sa défaite contre Felix Auger‐Aliassime, syno­nyme d’éli­mi­na­tion dès la phase de groupes du Masters, Alexander Zverev a dressé un bilan sévère de sa saison.

« Pour moi, c’est une saison incroya­ble­ment insa­tis­fai­sante. La saison de tennis est longue, il y a beau­coup de hauts et de bas. Pour moi, il n’y a pas eu beau­coup de hauts : la finale de l’Open d’Australie, le titre à Munich comme vous l’avez mentionné. Tout le reste, je suis très insatisfait. »