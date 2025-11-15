En conférence de presse après sa défaite contre Felix Auger‐Aliassime, synonyme d’élimination dès la phase de groupes du Masters, Alexander Zverev a dressé un bilan sévère de sa saison.
« Pour moi, c’est une saison incroyablement insatisfaisante. La saison de tennis est longue, il y a beaucoup de hauts et de bas. Pour moi, il n’y a pas eu beaucoup de hauts : la finale de l’Open d’Australie, le titre à Munich comme vous l’avez mentionné. Tout le reste, je suis très insatisfait. »
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 14:20