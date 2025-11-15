AccueilATPATP - FinalsL'aveu de Zverev après son élimination dès les poules du Masters :...
ATP - Finals

L’aveu de Zverev après son élimi­na­tion dès les poules du Masters : « Pour moi, c’est une saison incroya­ble­ment insatisfaisante »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

538

En confé­rence de presse après sa défaite contre Felix Auger‐Aliassime, syno­nyme d’éli­mi­na­tion dès la phase de groupes du Masters, Alexander Zverev a dressé un bilan sévère de sa saison. 

« Pour moi, c’est une saison incroya­ble­ment insa­tis­fai­sante. La saison de tennis est longue, il y a beau­coup de hauts et de bas. Pour moi, il n’y a pas eu beau­coup de hauts : la finale de l’Open d’Australie, le titre à Munich comme vous l’avez mentionné. Tout le reste, je suis très insatisfait. »

Publié le samedi 15 novembre 2025 à 14:20

Article précédent
Auger‐Aliassime annonce la couleur avant d’af­fronter Alcaraz : « Un jour, il faudra commencer à les battre plus d’une fois si on veut être consi­déré comme un rival. Si on ne gagne qu’une fois tous les trente‐six du mois, on n’est pas vrai­ment leur rival »
Article suivant
Le témoi­gnage glaçant d’Eva Lys, 40e mondiale : « Certains ont réussi à obtenir les adresses des hôtels et même les numéros de chambre. Ça dépas­sait toutes les limites »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.