De passage en conférence de presse après une nouvelle victoire impressionnante face à Daniil Medvedev sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz, qui a un pied et demi en demi‐finales, a été interrogé sur l’alerte physique dont il a été victime au niveau de la cuisse au début du deuxième set.
Et si cette cuisse gauche, bandée entièrement, ne l’a pas empêché de conclure la rencontre avec une certaine aisance, l’Espagnol ne semblait malgré tout pas totalement rassuré. Extrait.
Q. Je vais aller droit au but. Comment te sens‐tu ? Que s’est-il passé avec ta cuisse gauche ?
CARLOS ALCARAZ : Eh bien, je la sens un peu. Je ne vais pas mentir. Malheureusement, je jouais très bien, et tout à coup, j’ai ressenti un petit problème au niveau des ischio‐jambiers. Mais, c’était juste un petit truc. J’ai pu jouer un très bon tennis à partir de ce moment‐là jusqu’à la fin du match. J’étais vraiment concentré sur d’autres choses. J’essayais de rester détendu, de ne pas me déplacer de manière trop agressive, disons. Je pense à être agressif et je réfléchis à mes coups tout le temps. Donc pour l’instant, je me sens bien. Nous verrons avec mon équipe et mon kinésithérapeute, mais je pense que le reste de la journée et demain vont être des journées vraiment importantes pour moi.
Publié le mercredi 18 novembre 2026 à 19:45