De passage en confé­rence de presse après une nouvelle victoire impres­sion­nante face à Daniil Medvedev sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz, qui a un pied et demi en demi‐finales, a été inter­rogé sur l’alerte physique dont il a été victime au niveau de la cuisse au début du deuxième set.

Et si cette cuisse gauche, bandée entiè­re­ment, ne l’a pas empêché de conclure la rencontre avec une certaine aisance, l’Espagnol ne semblait malgré tout pas tota­le­ment rassuré. Extrait.

Q. Je vais aller droit au but. Comment te sens‐tu ? Que s’est-il passé avec ta cuisse gauche ?

CARLOS ALCARAZ : Eh bien, je la sens un peu. Je ne vais pas mentir. Malheureusement, je jouais très bien, et tout à coup, j’ai ressenti un petit problème au niveau des ischio‐jambiers. Mais, c’était juste un petit truc. J’ai pu jouer un très bon tennis à partir de ce moment‐là jusqu’à la fin du match. J’étais vrai­ment concentré sur d’autres choses. J’essayais de rester détendu, de ne pas me déplacer de manière trop agres­sive, disons. Je pense à être agressif et je réflé­chis à mes coups tout le temps. Donc pour l’ins­tant, je me sens bien. Nous verrons avec mon équipe et mon kiné­si­thé­ra­peute, mais je pense que le reste de la journée et demain vont être des jour­nées vrai­ment impor­tantes pour moi.