Alexander Zverev avait l’occasion de faire taire certains détrac­teurs en battant Carlos Alcaraz en finale du Masters.

Il n’y est pas parvenu et il est temps de faire les comptes.

Depuis le début de la saison dernière, l’Allemand a perdu ses douze matchs contre Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner, en gagnant seule­ment 4 sets pour 27 concédés.

📊 Alexander Zverev 🇩🇪 face à Jannik Sinner 🇮🇹 et Carlos Alcaraz 🇪🇸 depuis le début de la saison dernière :

❌ Open d’Australie 2025 vs Sinner 🇮🇹

❌ Cincinnati 2025 vs Alcaraz 🇪🇸

❌ Vienne 2025 vs Sinner 🇮🇹

❌ Paris 2025 vs Sinner 🇮🇹

❌ Masters 2025 vs Sinner 🇮🇹

❌ Open… pic.twitter.com/Hp1Jrro1i9 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 22, 2026

Un bilan parti­cu­liè­re­ment surpre­nant pour un numéro 1 mondial.