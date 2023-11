Entraîneur de Novak Djokovic entre 2005 à 2006 mais aussi de Jannik Sinner de ses 13 à ses 20 ans, Riccardo Piatti a pris la défense du joueur italien, critiqué ces dernières semaines pour ne pas avoir parti­cipé à la phase de groupes de la Coupe Davis après l’US Open. Le joueur de 22 ans s’est récon­cilié avec son public en attei­gnant la finale du Masters à Turin.

« Bravo pour ne pas avoir écouté les critiques inutiles reçues lors de sa dernière non‐participation à Davis, sur son non‐attachement au maillot et sur le fait qu’il se sente italien ou non. Des critiques stériles qui venaient de gens qui ne sont pas compé­tents et qui ne savent pas comment performer à un haut niveau. Jannik, les semaines comme celle‐ci, les futurs Grands Chelems que tu vas gagner et le clas­se­ment mondial sont la meilleure façon de montrer ton atta­che­ment à l’Italie et de faire en sorte que tous les Italiens se sentent fiers d’avoir quel­qu’un comme toi parmi les meilleurs athlètes du monde », a écrit Riccardo Piatti sur Instagram.

Un message qui devrait réchauffer le coeur de Jannik Sinner.