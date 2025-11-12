Battu par Lorenzo Musetti lors du deuxième match de poules au Masters de Turin (7−5, 3–6, 7–5), Alex de Minaur a subi une seizième défaite d’af­filée face aux membres du top 10 (hors Laver Cup). Il est apparu très affecté en confé­rence de presse.

📊 Les 16 derniers matchs d’Alex De Minaur 🇦🇺 face au Top 10 :

❌ Zverev

❌ Sinner

❌ Medvedev

❌ Fritz

❌ Fritz

❌ Sinner

❌ Sinner

❌ Alcaraz

❌ Rublev

❌ Alcaraz

❌ Djokovic

❌ Shelton

❌ Sinner

❌ Sinner

❌ Alcaraz

❌ Musetti 🆕



✍️ Hors Laver Cup pic.twitter.com/PkvCFtXCWO — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 11, 2025

« Je pense que c’est mieux si je ne dis pas ce que je ressens, parce que c’est assez sombre. Oui, pour être honnête, j’ai l’im­pres­sion que cette année, j’ai disputé beau­coup de matchs que j’au­rais dû gagner, mais qui m’ont échappé d’une manière ou d’une autre… Je ne me sens pas bien (…) Il suffit de gagner ces matchs. Je ne sais pas. C’est quelque chose qui, si je ne le règle pas, va me ronger de l’in­té­rieur. Je dois régler ça le plus tôt possible. Je ne sais combien de défaites de la sorte je pourrai encore supporter », a déclaré l’ex‐7e mondial qui tentera de sauver l’hon­neur face à Taylor Fritz.