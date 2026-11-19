Jaime Murray va peut‐être devoir revoir son juge­ment après ce magn­fique moment entre Carlos Alcaraz et toute son équipe quelques minutes après la victoire de ce dernier contre Daniil Medvedev sur le Masters de Turin.

Alors que le frère d’Andy et ancien numéro 1 en double a fait part de son incom­pré­hen­sion concer­nant le nombre très impor­tant de membres au sein de l’équipe du joueur espa­gnol, cette image devrait peut‐être le faire réflé­chir tant elle ressemble à une vraie famille unie et soudée.

Si Carlos Alcaraz n’est clai­re­ment pas un joueur comme les autres, c’est certai­ne­ment le cas de son équipe.