Jaime Murray va peut‐être devoir revoir son jugement après ce magnfique moment entre Carlos Alcaraz et toute son équipe quelques minutes après la victoire de ce dernier contre Daniil Medvedev sur le Masters de Turin.
Alors que le frère d’Andy et ancien numéro 1 en double a fait part de son incompréhension concernant le nombre très important de membres au sein de l’équipe du joueur espagnol, cette image devrait peut‐être le faire réfléchir tant elle ressemble à une vraie famille unie et soudée.
Si Carlos Alcaraz n’est clairement pas un joueur comme les autres, c’est certainement le cas de son équipe.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.