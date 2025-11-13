AccueilATPLe gros aveu de Novak Djokovic : "À cause d'Alcaraz et Sinner,...
Le gros aveu de Novak Djokovic : « À cause d’Alcaraz et Sinner, je doute du fait d’être capable de remporter encore un Grand Chelem »

Thomas S
Par Thomas S

Novak Djokovic a dit énor­mé­ment de choses lors de son entre­tien de plus d’une heure accordé au jour­na­liste britan­nique, Piers Morgan. 

Et après avoir remis une couche sur l’af­faire de dopage de Jannik Sinner et estimé qu’aucun joueur de l’his­toire ne pouvait être meilleur que lui pendant la meilleure période sa carrière, le Serbe a été inter­rogé sur ses chances de remporter un 25e Grand Chelem.

Et il n’est pas très opti­miste, parti­cu­liè­re­ment à cause de la présence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Je suis conscient que si on met leur meilleur niveau contre mon meilleur niveau actuel, ils sont meilleurs. C’est la réalité. Au cours de ma carrière, j’ai toujours travaillé pour être capable de réaliser des choses impos­sibles. En même temps, j’ai bientôt 39 ans et l’usure est bien réelle. Mais, oui, je doute beau­coup plus du fait d’être capable de remporter encore un Grand Chelem, surtout à cause d’Alcaraz et Sinner. Mais tant que je joue, quand j’entre sur le court, je me fous de de savoir qui en face du filet : je crois toujours être le meilleur et capable de gagner. »

Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 16:24

