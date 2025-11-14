Assuré de terminer l’année 2025 numéro 1 mondial après sa victoire contre Lorenzo Musetti sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz était de passage en confé­rence de presse après la rencontre où il a notam­ment été inter­rogé sur ses progrès en condi­tion indoor.

D’abord dubi­tatif, l’Espagnol s’est corrigé après s’être souvenu qu’il avait remporté l’ATP 500 de Rotterdam en février dernier, le seul tournoi en salle qui figure à son palmarès.

« Tout d’abord, pour revenir à votre ques­tion, j’avais oublié que j’avais remporté le tournoi de Rotterdam, donc… Je l’avais oublié (sourire). Je dirais que oui, c’est ma meilleure saison en salle jusqu’à présent. À l’ap­proche de la fin de la saison et de la série de tour­nois en salle, c’est toujours formi­dable pour moi de pouvoir passer du temps chez moi pour me préparer autant que possible et du mieux que je peux à ces tour­nois. Cela ne signifie pas que je vais bien jouer ou pas. Je suis juste très heureux d’être venu ici en confiance, sachant que je joue un excellent tennis. Je me suis très bien préparé avant ce tournoi. Il s’agit toujours d’ap­prendre à se connaître, à savoir ce dont on a besoin sur le court et en dehors. Je pense qu’à l’ap­proche de cette période de l’année, je m’en suis plutôt bien sorti. »