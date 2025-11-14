Assuré de terminer l’année 2025 numéro 1 mondial après sa victoire contre Lorenzo Musetti sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz était de passage en conférence de presse après la rencontre où il a notamment été interrogé sur ses progrès en condition indoor.
D’abord dubitatif, l’Espagnol s’est corrigé après s’être souvenu qu’il avait remporté l’ATP 500 de Rotterdam en février dernier, le seul tournoi en salle qui figure à son palmarès.
« Tout d’abord, pour revenir à votre question, j’avais oublié que j’avais remporté le tournoi de Rotterdam, donc… Je l’avais oublié (sourire). Je dirais que oui, c’est ma meilleure saison en salle jusqu’à présent. À l’approche de la fin de la saison et de la série de tournois en salle, c’est toujours formidable pour moi de pouvoir passer du temps chez moi pour me préparer autant que possible et du mieux que je peux à ces tournois. Cela ne signifie pas que je vais bien jouer ou pas. Je suis juste très heureux d’être venu ici en confiance, sachant que je joue un excellent tennis. Je me suis très bien préparé avant ce tournoi. Il s’agit toujours d’apprendre à se connaître, à savoir ce dont on a besoin sur le court et en dehors. Je pense qu’à l’approche de cette période de l’année, je m’en suis plutôt bien sorti. »
