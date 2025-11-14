AccueilVidéosLe joli geste de Sinner envers Alcaraz dans les couloirs pour la...
VidéosATP - Finals

Le joli geste de Sinner envers Alcaraz dans les couloirs pour la place de numéro 1 mondial

Thomas S
Par Thomas S

-

18

Avant le duel entre Jannik Sinner et Ben Shelton ce vendredi après‐midi sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz a été honoré comme il se doit en rece­vant la fameuse coupe du numéro 1 mondial en fin de saison.

Présent dans les couloirs du stade après la céré­monie, l’Espagnol a donc croisé son grand rival italien, qui n’a pas manqué de le féli­citer en lui tapant la main et lui disant « bravo ». La classe. 

Une belle et saine rivalité. 

Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 16:35

Article précédent
Félix Auger‐Aliassime, avant la « finale » contre Alexander Zverev : « Je vais entrer sur le court avec peut‐être un peu plus de confiance. Je sais ce que je dois faire et il sait ce qu’il doit faire. Voyons qui sera le plus performant »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.