Avant le duel entre Jannik Sinner et Ben Shelton ce vendredi après‐midi sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz a été honoré comme il se doit en recevant la fameuse coupe du numéro 1 mondial en fin de saison.
Présent dans les couloirs du stade après la cérémonie, l’Espagnol a donc croisé son grand rival italien, qui n’a pas manqué de le féliciter en lui tapant la main et lui disant « bravo ». La classe.
Jannik and Carlos high five before Jannik’s match— best of sincaraz (@jannikandcarlos) November 14, 2025
Jannik : “bravo” to Carlos 🥹 pic.twitter.com/nJGr38MxBo
Une belle et saine rivalité.
Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 16:35