Avant le duel entre Jannik Sinner et Ben Shelton ce vendredi après‐midi sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz a été honoré comme il se doit en rece­vant la fameuse coupe du numéro 1 mondial en fin de saison.

Présent dans les couloirs du stade après la céré­monie, l’Espagnol a donc croisé son grand rival italien, qui n’a pas manqué de le féli­citer en lui tapant la main et lui disant « bravo ». La classe.

Jannik and Carlos high five before Jannik’s match



Jannik : "bravo" to Carlos — November 14, 2025

Une belle et saine rivalité.