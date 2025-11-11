AccueilATPATP - FinalsLe joueur parfait d'Alcaraz, avec un seul autre nom que Federer, Nadal,...
Le joueur parfait d’Alcaraz, avec un seul autre nom que Federer, Nadal, Djokovic et Sinner

Carlos Alcaraz a été invité à construire son joueur de tennis idéal lors d’une inter­view accordée au média madri­lène AS en mage du Masters à Turin. 

Et sans surprise, il a cité Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Jannik Sinner, mais aussi Juan Martin Del Potro. 

Coup droit : Del Potro
Revers : Sinner
Volée : Federer
Jeu de jambes : Alcaraz
Sélection des coups : Djokovic
Mental : Nadal
Tactique : Nadal et Djokovic

