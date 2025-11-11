Carlos Alcaraz a été invité à construire son joueur de tennis idéal lors d’une interview accordée au média madrilène AS en mage du Masters à Turin.
Et sans surprise, il a cité Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Jannik Sinner, mais aussi Juan Martin Del Potro.
Alcaraz creates his ideal tennis player 🎾🎙️:
↪️Forehand : Del Potro
↩️Backhand : Sinner
🦘Volley : Federer
👣Footwork : Alcaraz
🥎Shot selection : Djokovic
🧠Mentality : Nadal
🔀Tactics : Nadal and Djokovic pic.twitter.com/Cwyz7NS7Ik
Coup droit : Del Potro
Revers : Sinner
Volée : Federer
Jeu de jambes : Alcaraz
Sélection des coups : Djokovic
Mental : Nadal
Tactique : Nadal et Djokovic
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 11:27