Ce vendredi, le quotidien L’Equipe consacre une double page au sujet de la décision que va prendre le 15 juin, l’ATP, la WTA, et l’ITF. Pour étayer leurs propos, Jean-François Caujolle a été interrogé sur les discussions menées en coulisses par les institutions.

Selon le directeur de l’Open 13 Provence de Marseille, les choses pourraient bouger concernant la programmation de la fin de la saison et notamment le Masters. « Londres est la clé financière pour l’ATP. C’est sur qu’il faudrait quelques tournois en plus pour que ça ait de l’allure… Il y a eu beaucoup d’annulations de concerts à l’O2 Arena de Londres. Il y a un créneau de dates qui s’ouvre. Il est envisageable que le Masters puisse être organisé plus tard, ce qui peut sécuriser novembre pour la tenue d’autres tournois. »