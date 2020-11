Si le duel, en finale du Masters, entre Daniil Medvedev et Dominic Thiem s’annonce indécis, il y a au moins une certitude concernant le futur vainqueur. Il sera quoiqu’il arrive le sixième vainqueur en six ans depuis 2015 et le cinquième sacre de Novak Djokovic dans cette compétition à part. Depuis, Andy Murray (2016), Grigor Dimitrov (2017), Alexander Zverev (2018) et Stefanos Tsitsipas (2019) se sont imposés.

À qui le tour ?