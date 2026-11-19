Tombeur de Rafael Jodar en deux sets ce jeudi, lors de son dernier match de poules du Masters de Turin, Ben Shelton n’a toujours pas son destin entre ses mains.

Pour terminer deuxième du groupe et ainsi se quali­fier en demi‐finales, l’Américain doit espérer que son pote, Arthur Fils, ne batte pas Alexander Zverev en deux sets.

« Je vais regarder Arthur », a d’ailleurs écrit Ben Shelton sur la caméra après sa victoire.

La pres­sion est désor­mais sur le Français !